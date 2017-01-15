Belgrat - Mitroviça Tren Hattı 18 Yıl Sonra Açıldı

Sırbistan hükümeti, Belgrat- Mitroviça tren hattını 18 yıldan sonra hizmete açtı. Tren hattının açılışı Kosova'da tepki ile karşılandı.



Belgrat Tren Garından hareket eden ilk trenin Kosova'nın kuzeyine saat 19: 30 sularında varması bekleniyor. Açılış töreninde basına konuşan Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç, amacımız Kosova'yla her hangi bir kışkırtma yaratmak olmadığını söyledi. Trende UNESCO himayesi altında olan 4 Ortodoks gravürünün yer aldığı belirtildi.



"Kosova Sırbistan'dır" yazıyor



18 yıl aradan sonra ilk seferine çıkan trende Deçan Manastırı, Graçanica Manastırı, İpek Patrikhanesi ve Przren'de "Cuma Camii" olarak bilinen Levişka Bogorodica Kilisesinin fotoğrafları yanı sıra Sırbistan bayrağı ve Arnavut dili dahil 21 dilde "Kosova Sırbistan'dır" yazılarına yer verildiği belirtildi. Tren hattının hiçbir siyasi art niyeti olmadığını belirten Djuriç, treni engellemeye kalkanların insan hakları ihlali işleyeceğini ileri sürdü. Belgrat-Mitroviça tren seferinin tanıtım amaçlı 20 Ocak ile 26 Şubat tarihleri arasında devam edeceğini daha sonra da düzenli bir sefere dönüşeceğini duyuran Sırp medyası, trenin Belgrat-Mladenovac-Lapovo-Kragujevac-Kraljevo-Raşka-Mitrovica rotasında hareket edeceğini duyurdu.



Kosova AB'den Trenin Durdurulmasını İstedi



Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyine izinsiz olarak tren seferleri başlatması nedeniyle Kosovalı yetkililer bu hattın illegal olduğunu söylediler olarak. Birçok Kosovalı yetkili buna tepki gösterirken Diyalog Bakanı Edita Tahiri, AB'den "Sırbistan'dan Kosova devletine illegal trenin" durdurulmasını istedi. Tahiri, bunu Kosova'daki durumun istikrarsızlığı için sıradaki bir kışkırtma olarak nitelendirdi. Bakan Tahiri, "Sırbistan Kosova'ya karşı provokasyonlarla devam ediyor. Belgrat-Mitroviça treninin bugünden itibaren hizmete gireceğinin bildirilmesi Kosova devleti bütünlüğüne bir saldırıdır ve aynı zamanda Sırbistan'ın Kosova'yı istikrarsızlaştırmayı istediğinin bir kanıtıdır" şeklinde konuştu. - Kosova