Belek Turizm Pazarı, Turizm Sezonunu Çiçeklerle Açtı

Antalya Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası, Belek Turizm Merkezi'nde kurulan Turizm Pazarında düzenlediği çiçekli karşılama etkinliği ile 2017 sezon açılışını yaptı.



Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Erdal Çam, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Belek Esnaflar Derneği Başkanı Yaşar Aksu ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Benan Durmaz'ın da hazır bulunduğu etkinlikte Oda Başkanı Çam ve Belediye Başkanı Çalık, esnafa hayırlı işler dilerken pazara gelen turistleri de karanfillerle karşıladı. Çoğunluk Alman, İngiliz ve Fransız turistlerin görüldüğü pazarda Belediye Başkanı Ramazan Çalık, pazarcı esnafa hayırlı işler dilerken turistlerle de Almanca sohbet ederek iyi tatiller diledi. Çiçekle karşılanan turistler önce şaşırırken Turizm Haftası ve sezon açılışı organizasyonu olduğunu öğrenince de teşekkür ettiler.



Turizm sezonu açılışında turistleri sevgiyle karşılamak istediklerini ifade eden Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Erdal Çam, "Son bir iki yıldır turizmde gerileme olduğu için bu sene turistlerin daha çok katılması esnaflarımızın daha çok mutlu olması için Belediye Başkanımızla beraber bir organizasyon yapalım dedik. Turizm sezonunu çiçeklerle açalım Avrupalı turistleri müşterilerimizi çiçeklerle karşılayalım sevgiyle karşılayalım diye böyle bir organizasyon yaptık" dedi.



Çok sayıda Avrupalı turist gördüklerini ve bunun sevindirici olduğunu ifade eden Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ise "Turizm Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Çok da mutlu olduk çok sayıda Avrupalı turist var. Bu çok sevindirici. Rusya'dan Avrupa'dan çok sayıda turist var. İnşallah bunun devamı gelir. Hem esnafımız mutlu olur hem turistler mutlu olur. Sadece kazanan biz değil turistler de oluyor. Turistlerin mutlu olduğunu gördük. İnşallah sonuna kadar böyle gider. Avrupa'ya Rusya'ya Berlin'e, Stokholm'e Londra'ya her yere mesaj gönderdik" dedi. - ANTALYA