Belediyespor Seriyi Bozmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Voleybol Erkekler Ligi'nin 15. haftasını galibiyetle kapattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımıyla karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor, ilk setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. Rakibini 25-17, 25-16, 25-15'lik net skorlarla geçen Konya Büyükşehir Belediyespor, maçı 3-0'lık galibiyetle tamamladı.

Ligin 16. haftasında Ankara'da ligin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası ile karşılaşacak olan Konya Büyükşehir Belediyespor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Takımımız 28 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

