Belediyespor Mağlubiyetle Tamamladı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 34. haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Afyon Belediyesi'ne 83-58 yenildi.



90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta en skorer isim konuk ekipte 20 sayı kaydeden Miha Zupan oldu. İlk kez yer aldığı TBL'de Yalova Group Belediyespor normal sezonu 12. sırada tamamlamış oldu. Afyon Belediyesi ise 5. sırada yer alarak Play-off'da Bursaspor Durmazlar takımının rakibi oldu.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-14 üstün kapatan konuk ekip devre arasına da 41-28'lik farkla önde girdi. Üçüncü çeyreği de 62-47'lik skor avantajıyla kapatan Afyon Belediyesi maçı 83-58 kazandı. - YALOVA