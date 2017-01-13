Belediyeden Vatandaşlara Çorba İkramı

Kırklareli Belediyesi, çeti·n kış şartları nedeni·yle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ücretsiz çorba ikramında bulundu.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle işe giden vatandaşlara ve okullarına giden öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirtti.



Mobil mutfak aracı ile sabah saatlerinde başlayan çorba ikramının vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Kesimoğlu, şunları kaydetti:



"Mobil Mutfak aracımız ile emekçilerimizin ve öğrencilerimizin bulunduğu noktalarda sıcak çorba ikramına başladık. Bu soğuk havalarda vatandaşlarımızın birazda olsa içini ısıtabilmek bize mutluluk veriyor."