Belediyeden Teog'a Giren Öğrencilere Jest

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na (TEOG) giren ve kırsal mahallelerde oturan 450 öğrenci sinemaya götürüldü.



Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, okul müdürleri, öğretmenler, kurum amirleri, kırsal mahallelerde oturan ve TEOG'a giren 450 öğrenci katıldı.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayatı anlamlı kıldığını ve insan zihnini güzelleştirdiğini söyledi.



Gülenç, "Okullarımızın ihtiyaçlarının yanında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak da çok önemli. Onun için öğrencilerimizin katılabilecekleri sosyal aktivitelere çok önem veriyoruz. Amacımız, çocuklarımızı mutlu etmek." dedi.



Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turna Aydın da çocukların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.



Sinemanın, çocukların zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli işlevi olduğunu aktaran Aydın, "Bu amaçla TEOG'a giren ve kırsalda yaşayan öğrencilerimizi sinemayla buluşturarak buna katkıda bulunmak ve çocukların hayal güçlerini beslemek istedik. Fırsat buldukça bu projelerimizi artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını aktararak, ilk defa sinemada film izlemenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.



Öğrenciler, "Çok güzeldi ve çok eğlendik. Bizi mutlu etti. Allah ondan razı olsun, başkanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.