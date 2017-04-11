Belediyeden Engelli Vatandaşa Özel Hizmet

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan'da engelli ve yatağa bağımlı hastaların da vatandaşlık görevlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için ambulans ve araçlarla, talep eden vatandaşları oy kullanacakları sandıklara götürecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seçimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve tüm vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı.



16 Nisan'da yapılacak olan seçimde oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken veya gidemeyecek durumda olan engelli ve yatalak hastalar için 14 ambulans ve 36 binek araç hazırlandı.



Orhaneli, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İnegöl ve 7 merkez ilçede oturan ve seçim günü sandığa gitmek isteyen engelli ve yatağa bağımlı hastalar, hazırlanan bu araçlarla evlerinden alınıp, okullara götürüp, oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine getirilecek.



Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yatalak hastalar, 14 Nisan mesai saati bitimine kadar Alo 153'ü arayarak, kayıtlarını yaptırabilecekler.