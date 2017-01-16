Belediye Başkanı Vural Incelemelerde Bulundu

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçede yapımına başlanılan yarı açık ve T tipi cezaevinde incelemelerde bulundu.



Belediye Başkanı Vural, İslahiye-Nurdağı Karayolu Leçe mevkisinde kurulacak olan bin 500 kişilik cezaevinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.



T tipi cezaevinin yapılmaya başlandığını dile getiren Vural, "Burada bin kişilik kapalı bölüm olacak. 500 kişilik de tarım açık cezaevi olacak. İdari binalarla birlikte büyük bir kompleks burası. Diğer çalışanları da hesap ettiğinizde 500-600 kişi civarında burada personel olacak." dedi.



Vural, cezaevinin bin 500 kişi kapasiteli olacağını belirterek, "1 T tipi kapalı cezaevi, 1 açık cezaevi, 5 lojmanımız ile açık ve kapalı cezaevinin sosyal donatılarıyla beraber toplam 15 binamız var. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulu olacak. 1,5 yıl içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.