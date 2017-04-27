Belediye Başkanı'na 8 Ay, Yalancı Şahitlere 10 Ay Hapis
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçe Belediye Başkanı Bağımsız Ali Osman Yıldız, iki belediye çalışanına 'Tehdit ve Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçe Belediye Başkanı Bağımsız Ali Osman Yıldız, iki belediye çalışanına 'Tehdit ve Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada belediye başkanı lehine yalancı tanıklık yaptığı iddia edilen 6 belediye çalışanına da 10'ar ay hapis cezası verildi.
Sarıoğlan Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Belediye Başkanı Yıldız, şikayetçi eski Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt ile eşi eski Emlak İşleri Müdürü Adnan Gökkurt katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Belediye Başkanı Yıldız, beraatini istedi. Mahkeme heyeti Başkan Yıldız'a, Adnan Gökkurt'a hakaretten 2 ay 15 gün, Hikmet Gökkurt'u tehdit ettiği gerekçesiyle de 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Davada belediye başkanı lehine yalancı tanıklık yaptığı iddia edilen 6 belediye çalışanına da 10'ar ay hapis cezası verildi. Hapis cezaları para cezasına çevrildi.
2014 yerel seçimlerinde MHP'den Belediyşe Başkanı seçilen Ali Osman Yıldız, 2015'te AK Parti'ye geçti. 2016 yılında da AK Parti'den istifa ederek bağımsız kaldı.
- Kayseri