Belediye Başkanı Aydın'dan "Evet" Kampanyasına Destek

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandum için başlatılan "Güçlü bir Türkiye için Evet" kampanyasına destek verdi.



Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydın, sosyal medya üzerinden kendisine mesaj gönderen bir vatandaşın, "Güçlü bir Türkiye için referandumda ben de varım." mesajı üzerine kampanyaya katıldı.



Bu iletiye cevaben sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından mesaj yayımlayan Aydın, "Daha güçlü bir Türkiye için istikbalimizin devamı için tabi ki ben de varım." ifadelerini kullandı.