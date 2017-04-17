Belçika'da 'Evet' Coşkusu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından Türk mahallesindeki Türk lokantalarının yer aldığı Chaussee de Haecht Caddesinde toplandı. Türk ve AK Parti bayrakları ile "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı. Polis engeline rağmen araçlarıyla konvoy oluşturan ve korna çalan vatandaşlar Türk mahallesinde tur attı. Kutlama esnasında Türk gençleri ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükselse de, kutlama olaysız bir şekilde bitti ve kalabalık olay çıkarmadan dağıldı. Türk mahallesinin dört bir yanında yer alan polis, araçlarıyla sokaklarda korna çalan ve araçlarından sarkan vatandaşlara ceza kesti.



(Cafer Yıldırımer / İHA)