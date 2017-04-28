Bebka Toplantısı Bilecik'te Yapıldı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Yönetim Kurulu nisan ayı toplantısı, Bilecik'te gerçekleştirildi.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Yönetim Kurulu nisan ayı toplantısı, Bilecik'te gerçekleştirildi.
Toplantıya, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Azmi Çelik, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Çelik, Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Bilecik'te yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, 2017 yılı çalışma programlarının değerlendirileceğini söyledi.
Vali Elban da Eskişehir ve Bursa'dan gelen misafirleri yeni hizmet binasında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, toplantının Bilecik, Bursa ve Eskişehir illerine hayırlı olmasını diledi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
Toplantının ardından Vali Çelik ve Elban ile beraberindekiler, Belediye Başkanı Yağcı'yı ziyaret etti.