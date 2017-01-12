Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Turkland Bank AŞ'ye faktoring faaliyetinde bulunma izni verdi.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Turkland Bank AŞ'ye faktoring faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Öte yandan Resmi Gazetede de Lage Landen Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin de şirketin talebi doğrultusunda iptal edildiği kaydedildi.
BDDK'dan Turkland Bank'a Faktoring İzni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Turkland Bank AŞ'ye faktoring faaliyetinde bulunma izni verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Turkland Bank AŞ'ye faktoring faaliyetinde bulunma izni verdi.
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