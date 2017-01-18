BCCT'nin ticari köprüsü pazara güç veriyor



Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası - BCCT son üç yılda, oluşturduğu özel faaliyet programları ile Birleşik Krallık firmalarının Türkiye pazarına ilgi göstertmesine katkı sağlayıcı aktif rol oynadı. Oda, iş dünyasına yönelik heyet ziyaret programları, iş geliştirme hizmetleri gibi aktiviteleri aracılığıyla, son üç yıl toplamında 68,1 milyon poundluk bir pazara katkı sağladığını açıkladı. BCCT İş Geliştirme Ekibi, geçtiğimiz yıl boyunca 488 firmaya, 685 iş ve hizmet geliştirme desteği sağladı. Servis verdiği işlerin ortalaması ise aylık 57 projeye ulaşıyor, Önümüzdeki dönemde, BCCT'nin katkılarıyla bu iş hacminin yıllık 7,4 milyon pounda ulaşacağı öngörülüyor.

Enerji, sağlık ve lojistik gözde sektörler

BCCT kayıtlarına göre; Türkiye pazarına doğrudan veya distribütör aracılığıyla giriş yapan Birleşik Krallık firmalarının çoğunluğu enerji, sağlık, mühendislik-teknik, kimya ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. BCCT' nin desteğiyle bu firmalar distribütör bulmak, müşteri edinmek ve fabrika kurmak yoluyla son üç yılda Türkiye'de varlıklarını artırdılar. Odadan yoğun hizmet desteği talep eden sektörlerin başında ise mühendislik, enerji, mekanik, metal( demir-çelik), eğitim, sağlık, inşaat, kozmetik ve yiyecek& içecek sektörü geliyor.

Ticari ilişkilerini Türkiye'de yatırıma dönüştürenler

Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir enerji, sağlık, makine mühendisliği, kimyasallar, liman ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Birleşik Krallık şirketleri, ticari ilişkilerini Türkiye'de yatırıma dönüştürdü. BCCT, 2013'ten beri özelleştirilmiş hizmetleriyle Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkilerine yoğun katkıda bulunuyor. Bu katkı ile, Birleşik Krallık şirketleri kısa ve uzun vadede iş hacimlerinde değer artışları görebiliyor.

Markalaşma sinerjisi

Birleşik Krallık ve Türkiye'deki ticaret ve hizmet sektörlerinde 2017 yılında olumlu ve yapıcı dinamizmin artışı bekleniyor. İki ülkenin karşılıklı pazar ve ekonomilerine katkı sağlanabilecek yatırımlar önemini koruyor. BCCT iş geliştirme uzmanları Türkiye'nin üretimde katma değer yaratacak yatırım potansiyeli ile Birleşik Krallığın katma değerli, nitelikli marka oluşturma deneyiminin yeni projeler için sinerji doğuracağını belirtiyor. Her iki ülkedeki firmaların birbirlerini tamamlayan projeler üretmek suretiyle ortak bir kazan-kazan anlayışını benimsemeleri ise başarılı projelerin önünü açıyor.

