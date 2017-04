BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Evet'in milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için daha doğru olduğuna inandığımız için 'evet" tercihinde bulunduk. 16 Nisan'a kadar tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Karabulut, Gümüşhane'de partisinin il başkanlığınca bir pastanede düzenlenen toplantıda, Suriye'de devam eden operasyonel faaliyetlerin olduğunu söyledi.



Türk askerinin, özel kuvvetlerin ve özel harekatçıların orada cansiperane bir mücadele verdiğine değinen Karabulut, "Orası bizim adeta Çanakkale'miz. Türkiye'nin güvenliği Kerkük'ten, Musul'dan, Halep'ten Kıbrıs'tan, Batı Trakya'dan, Kırım'dan ve Karabağ'dan geçer. Buralar güvende değilse sıkıntı ve problem varsa soydaşlarımız, dindaşlarımız, huzur ve güven içerisinde değilse Türkiye Cumhuriyeti devletinin aleyhine gelişmeler zuhur ediyorsa biliniz ki bu, ileride Türkiye'nin beka sorununu direkt ilgilendirir. Bizim buralara duyarsız kalmamız asla mümkün değildir." diye konuştu.



Türkiye'nin yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Karabulut, Türkiye'nin bu konuda çok daha açık ve net olarak tavrını belirtmesi gerektiğini kaydetti.



Karabulut, halk oylamasına ilişkin "evet" ve "hayır" kampanyası yürüten herkesin bu ülkenin vatandaşları olduğu dile getirdi.



Parti olarak herkesin tercihine saygı duyduklarını ifade eden Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de şu anda mitingler yapılmakta. Vatandaşlar 18 maddelik referandum için bilgilendirilmekte. 'Evet' veya 'hayır' diyen de bizim kardeşimizdir. 17 Nisan sabahı yine kardeş, yine komşu, yine akraba olarak birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu bir tercih meseledir. Halkımızı bilinçlendiriyoruz. 'Evet' veya 'hayır' diyenin kendi tercihidir. BBP olarak 10 Mart'ta yapılan istişareler neticesinde kararını Genel Başkan Mustafa Destici dillendirmiş, ortak kararın 'evet' şeklinde olduğunu, referandum da tercihinin 'evet' olacağını ilan etmiştir. Evet'in milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için daha doğru olduğuna inandığımız için 'evet" tercihinde bulunduk. 16 Nisan'a kadar tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



"Kafa karışıklıklarına sebep olunuyor"



"Hayır" cephesinin, 18 maddelik referandum paketine karşı itirazlarının 3 noktada yoğunlaştığının görüldüğüne anlatan Karabulut, şunları kaydetti:



"Bunlar üniter yapının bozulacağı, tek adamlık ve meclisin yetkililerinin elinden alındığı ve meclisin Cumhurbaşkanı tarafından feshedileceği iddiaları vardır. Bu iddialarının üçünün de doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Meclisin yetkilerinin elinden alındığı ve seçime Cumhurbaşkanı tarafından götürüleceği iddiaları da var. Orada da kafa karışıklıklarına sebep olunuyor. Madde çok açık. Meclisin yetkileri elinden alınmıyor. Tam tersine meclis ana görevi olan yasama görevini güçlenerek muhafaza ediyor. Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı net bir şekilde mevcuta göre ayrılıyor. Yürütme yasamanın içerisinden çıkıyor. Yasama ise sadece yasa yapma ve denetleme görevine dönüyor."



Karabulut, parti olarak mevcut anayasayı çok incelediklerine işaret ederek, "Hem de yeni getirilen 18 maddelik sistem değişikliği ne getiriyor, ne götürüyor bunların hepsinin üzerinde tek tek çalıştık. Ondan sonra 16 Nisan'da getirilecek olan sistemin hem devletimiz hem de milletimiz için daha doğru bir sistem olduğunun kararını verdik. Büyük Birlik Partisi devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali için bunları önceleyerek 'evet' dedik." şeklinde konuştu.



"Bu millet her zaman doğrusunu yapmıştır"



"Tek adamlık ve dikta rejimi oluşacak" denmesinin millete hakaret olduğunu aktaran Karabulut, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu millet diktatörlüğe, tek adamlığa izin vermez. Bunu yapmak isteyene yol vermez. Bu milletin sağduyusuna güvenmek gerekir. Bu millet her zaman doğrusunu yapmıştır. En büyük baskılara rağmen 1950 seçimlerinde Adnan Menderes seçilmiştir. 1960 ihtilalinden sonra yapılan seçimlerde Demokrat Partiyi seçmiştir. 1980 darbesinden sonra halk Turgut Özal'ı seçmiştir. Bu sistem geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı adayları çıkacak. Orada millet kimi isterse onu seçecek. Parlamentoda da kimin temsil etmesini istiyorsa o partiye ya çoğunluk verecek ya da hiç vermeyecek. Milletimiz her dönem doğru kararlar vermiştir."



Toplantıya, BBP Gümüşhane İl Başkanı Rıdvan Taşkın, Kelkit İlçe Başkanı Recai Demir ve Köse İlçe Başkanı Osman İnci ile partililer katıldı.