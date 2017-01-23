Bayramiç'te Şüpheli Ölüm

Bayramiç ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan emekli postacı İdris Öz'ün evden çıkmadığını fark eden komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Eve giren polis ekipleri Öz'ün cesedini buldu.



Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsiye gönderildi.