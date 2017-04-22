Bayramiç'te Hayvan Hırsızlığı

Bayramiç ilçesinde, bir besicinin ağılından 4 büyük ve 28 küçükbaş hayvan çalındı.



Alınan bilgiye göre, besici Zafer Çelik'e ait ağıla giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, 4 büyükbaş, 14 kuzu, 11 koyun ve 3 koç çalarak buradan uzaklaştı.



Durumu fark eden Çelik, jandarmaya bilgi verip şikayetçi oldu.



Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede son haftalarda bir çok hırsızlık yaşandığını söyledi.



Bu nedenle de hayvancılığı bırakmayı bile düşündüğünü ifade eden Çelik, "Benim tek tesellim, hırsızlar beni aldattıklarını sanmasınlar. Bu dünyanın akıllısı ahiretin enayisi olacak. Allah onların yanına bırakmaz. Bu dünyada kalsa bile ahirette kesinlikle kalmayacak." dedi.