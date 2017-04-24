Bayraklı'da 23 Nisan coşkusu



Hizmet binası önünde toplanan binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla Sevgi Yolu'na kortej yürüyüşü düzenledi. Ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ, Smyrna Meydanı'nı hınca hınç dolduran binlerce kişiye en sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu ülkeyi, bayrağı, cumhuriyeti, Atatürk'ü sevenler bir ölür bin doğarız. Bizim çakma liderlere ihtiyacımız yok. Bizim bir tek liderimiz var, o da Mustafa Kemal Atatürk. Onun izinden ayrılmayacağız" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayraklı'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saat 18.00'da yeni hizmet binası önünde toplanan genci yaşlısı binlerce vatandaş Sevgi Yolu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar sık sık İzmir ve 10'uncu yıl marşını söyledi. Kortejin Sevgi Yolu'ndan geçişi sırasında evlerinin balkonunda vatandaşlar alkışlarla ve ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak yürüyenlere destek oldu.

ATÜTÜRK SAYESİNDE

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Sevgili Atatürk ve arkadaşları işgal edilmiş bir Anadolu'yu kurtarmak için Erzurum'dan, Sivas'tan yola çıktılar. TBMM'yi kurdular. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı Türkiye'dedir. Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu ülkeyi vatan yapan elbette şehitlerimizdir. 23 Nisan 1920'de başlayan kurtuluş mücadelemiz 9 Eylül'de İzmir'de son bulmuştur. Çocuklar, TBMM'nin kuruluşunu Atatürk sizlere bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü ilelebet bu bayramı ve bu cumhuriyeti sizler koruyacaksınız. Türkiye'de bir tek Atatürkçü kalıncaya kadar bu mücadele devam eder ve asla yenilmez" dedi.

BİZ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNÜZ

"Kimse, bu cumhuriyeti yıkmak isteyenler ve karanlığa götürmek isteyenler geçici sevinçlere kapılmasın" diyen Başkan Karabağ, "Arkalarında milyonlarca, canlarını verecek bir kitle var. Biz her zaman söylüyoruz. Bu ülkeyi, bayrağı, cumhuriyeti, Atatürk'ü sevenler bir ölür bin doğarız. Bizim çakma liderlere ihtiyacımız yok. Bizim bir tek liderimiz var, o da Mustafa Kemal Atatürk. Onun izinden ayrılmayacağız. Onun eserlerini korumak için ölümüne savaşacağız. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere, cumhuriyeti yıkmak isteyenlere karşı sonsuza dek savaşacağız. Bizi asla yenemezler. Bizi asla yıkamazlar. Çünkü biz kahraman Türk ulusunun evlatlarıyız. Atatürk, 'Türkiye cumhuriyeti Türkiye halkı kurmuştur. Bu halka da Türk milleti denir' demişti. Millet kavramının içerisinde herkes vardır. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez vardır. Biz bölünmez bir bütünüz. Bizi asla kimse bölemez. Ölümüne mücadele etmeye devam ederiz" dedi.

DERYA ULUĞ COŞTURDU

23 Nisan kutlamaları Smyrna Meydanı'nda devam etti. Türk pop müziğinin son dönemlerdeki sevilen ismi Derya Uluğ, Bayraklı'da sahne aldı. Uluğ'u dinlemek için kentin farklı noktalarından gelen binlerce kişi konser alanını hınca hınç doldurdu. Konsere katılanlar sanatçı Uluğ'un söylediği şarkılarla güzel bir akşam geçirdi. Özellikle gençler Uluğ'un şarkılarına eşlik etti. İzmirli olan Uluğ, herkesin bayramını kutlayarak, "Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.