(BAYBURT)Amcası eziyet çekmesin diye makine ürettiler, şimdi seri üretime geçtiler



BAYBURT - Antalya'da klima bakımı işleriyle uğraşan Ertuğrul ve Yavuz Selim Demirhan kardeşler tatil için geldikleri memleketleri Bayburt'ta hayvancılık yapan ve süt ürünleri satarak geçimini sağlayan amcası için yaptıkları yayık sıkma makinesini geliştirerek seri üretimine geçtiler.

Antalya'dan organik tereyağı üretimiyle ünlü Bayburt merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yazyurdu Köyüne tatillerini geçirmek için gelen Demirhan kardeşler, geçimini süt ürünlerinden sağlayan amcalarının, organik tereyağı üretirken eziyet çektiğini düşünmeleri üzerine ona kolaylık sağlaması için elektrikle çalışan, ürüne doğallığından hiçbir şey kaybettirmeyen ve manüel ve diğer yayıklardan daha verimli yayık sıkma makinesi yapıp hediye ettiler. Yaptıkları makineyi sosyal medyada paylaşınca talebin arttığını gören iki kardeş, kendi imkanlarıyla köylerinde oluşturdukları imalathanede makinelerini bir adım daha geliştirerek işi ticarete dökmeye karar verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'dan amcalarını görmek için Memleketleri Bayburt'un Yazyurdu köyüne geldiklerini ve amcalarının yayık vururken çektikleri çileyi gördüklerini anlatan kardeşlerden Ertuğrul Demirhan, "Aklımıza hediye olarak amcamıza böyle bir makine yapma fikri geldi. Yaklaşık bir yıl kullandı. Makineyi sosyal medyadan paylaşınca rağbet görünce imalatını yapmayı düşündük. Antalya'daki kurulu düzenimizi neredeyse bırakıp bu makineyi üretmek için Bayburt'a geldik. Şu anda çevre iller ve köylerden talepler var. Bu bölgede talebin çok olduğunu görünce reklamlarımızı da yapmaya başladık. Şu an seri üretime geçtik. Allah nasip ederse şirket kurup bunun satışına başlayacağız" dedi.

Diğer makinelerle olan farkına da değinen Demirhan, imal ettikleri makinenin yüzde 80 oranında verim sağladığını bildirdi. Demirhan, "Diğer makinelerden farklı olarak daha sert daha kaliteli tereyağı elde ediyorsunuz. Bu makinana daha uzun ömürlü ve performansı daha iyi." dedi.

Makine için patent başvurusu yaptıklarını da sözlerine ekleyen Demirhan işleri büyütmeleri halinde makinenin daha büyük ve krom modellerini yapmak istediklerini belirterek, "Memleketimizin ekonomisini canlandırmak için ufakta olsa bir adımdır bu. İnşallah daha büyük bir şirket kurup insanlara da istihdam sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(BK-AA)