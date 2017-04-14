Batman'dan Kısa Kısa

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi tarafından başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere eşofman takımı hediye edildi.



İMKB Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için en iyi şartların sağlanması gerektiğini söyledi.





Gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını belirten Aksoy, "Hepinizi mesleklerinde başarılı, topluma faydalı, mutlu, huzurlu insanlar olarak görmek istiyorum. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz." dedi.





Aksoy, öğrencilere bir müjde de vererek, 23 Nisan'da başarılı 50 öğrenciye bisiklet hediye edeceklerini söyledi.



Enerji hatları yenileniyor



Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Sason ilçesinde 25'i köy, 35'i mezra olmak üzere 60 yerleşim birimini besleyen 30 kilometre uzunluğundaki Derince enerji nakil hattını yeniliyor.





Kış aylarında olumsuz hava koşullarından zarar gören hattın ilk etabını oluşturan 6 kilometrelik bölümde direk dikme çalışmalarına başlandı.





Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Sason İlçe Şefi Hüseyin Argunhan, fırtına, kar ve dondan dolayı yıpranan Derince enerji nakil hattının yeniden yapılacağını belirterek, hatla birlikte enerji kaybının yaşanmayacağını söyledi.





Halk oylamasına doğru



Batman'da 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Batman Evet Platformu, halk oylaması öncesi ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.





Daha önce Beşiri, Hasankeyf, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen platform yetkilileri, bu kez de Sason'da vatandaşlarla bir araya gelerek halk oylamasını anlattı.





Platform adına konuşan Şehmuz Temiz, gençlerin yanı sıra sivil halkı ve kurumları ziyaret ederek 'evet' demenin siyasi bir mesele olmadığını bunun bir memleket meselesi olduğunu anlattıklarını söyledi.





AK Parti, Kozluk'ta yeni anayasayı anlattı



AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ve beraberindekiler, pazar günü yapılacak olan halk oylaması çalışmaları kapsamında Kozluk ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.





Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Hamidi, "16 Nisan akşamı Allah'ın izniyle Türkiye için yeni bir süreç başlayacaktır." dedi.