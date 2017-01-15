Batman'dan Haleplilere Yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi koordinatörlüğünde temin edilen insani yardım malzemelerinin yer aldığı tır, Haleplilere gönderildi.



Şube Başkanı Şehmus Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Türkiye'den Haleplilere gönderilen bin 114'üncü tırı Batman'dan yola çıkardıklarını dile getirdi.



Bugün gönderilen tırın ise Batman'dan gönderilen üçüncü insani yardım tırı olduğunu aktaran Temiz, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve bütün Müslümanların da elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.



Temiz, en kısa zamanda içerisinde giyim, çocuk bezi ve maması gibi yardım malzemelerinin yer alacağı dördüncü tırı göndereceklerini kaydetti.



İnsani yardım malzemelerini taşıyan tır, Batman Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duanın ardından yola çıktı.