Batman'da Hırsızlık Şüphelisi 4 Kişi Gözaltına Alındı

Batman'da bir iş yeri ile bir araçtaki hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, kentte bir araç ile bir iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, şüpheli 4 kişi belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - BATMAN