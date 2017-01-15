Batman'da Asayiş Denetimleri

Batman'da polis sorumluluk bölgesinde 2016 yılında denetlenen 300 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak, 49 bin 928 lira idari ceza uygulandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıl içerisinde il genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.



Denetlenen 300 iş yeri hakkında idari işlem yapılarak, 49 bin 928 lira idari para cezası kesildi.



Yapılan kontrollerde ayrıca 68 kişiye kapalı alanda sigara içmekten 105'er lira para cezası uygulandı.



Kumar oynanmasının önlenmesine yönelik denetimlerde, 19 iş yeri kapatıldı, kumar oynayan 308 kişiye toplam 67 bin 452 lira idari para cezası uygulandı, 91 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca yasal olmayan birçok cihaza el konuldu.