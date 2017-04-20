Batı Trakyalı Öğrenciler Çomü ile Tanıştı
Batı Trakya'da yaşayan liseli öğrenciler düzenlenen etkinlikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini ziyaret etti.
Batı Trakya'da yaşayan liseli öğrenciler düzenlenen etkinlikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini ziyaret etti.
ÇOMÜ Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Gümülcine Türk Gençler Birliği işbirliğiyle düzenlenen geziyle Batı Trakya'da lise öğrenimine devam eden 45 öğrenci Çanakkale'ye geldi.
Üniversitenin Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) ve TÖMER ile ÇOMÜ Kütüphanesini gezen öğrenciler, Senato Salonu'nda ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer tarafından da ağırlandı.
Acer, yaptığı konuşmada, Çanakkale ile Batı Trakya'nın birbirine çok uzak olmadığını söyledi.
Bu anlamda YÖK'ten özel izin alarak Batı Trakla için 100 kişilik bir kontenjan ayarladıklarını anlatan Acer, şunları kaydetti:
"Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımız her zaman yüreğimizin bir parçası. Oradaki gençleri ÇOMÜ'de görmekten mutluluk duyacağız. Şu anda Batı Trakya'dan gelip aktif olarak ÇOMÜ'de eğitim alan 173 öğrenci bulunuyor. Çanakkale, Batı Trakya'ya çok uzak değil, bu yakınlıktan hareketle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak oraya daha fazla ilgi göstermek istiyoruz. Yönetim olarak ilişkilerimizi geliştirmek ve bu süreçleri desteklemek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu çabalar sonucunda da çok iyi mesafeler aldığımızı düşünüyorum. Sadece son iki yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde eğitim ilişkilerimiz anlamında geldiğimiz nokta bizi gerçekten mutlu ediyor ve geleceğe daha umutla bakmamıza sebep oluyor."
Senato Salonu'ndaki toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Müdür Yardımcısı Cumali Yaşar, Proje Teknik Ekibi Mesut Kalın Salih, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ve Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi ile Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Koray Hasan da katıldı.