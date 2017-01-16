Başsavcı Kuş, Akçakale Adalet Sarayı hakkında bilgi aldı

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın girişimleriyle yer problemi çözülen yeni adalet sarayı için kente gelen Kuş, ilk olarak Akçakale Adliyesi'nde incelemelerde bulundu. Kuş, temel kazma çalışmalarının devam ettiği yeni adliye sarayı ve ilçede yürütülen diğer faaliyetler hakkında Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Samet Canacar'dan bilgi aldı.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün ve Komisyon Üyesi Aysel Bambul'un da eşlik ettiği Başsavcı Uğurhan Kuş, adliyedeki temaslarının ardından Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın evindeki kaynaşma yemeğine katıldı. Yeni adalet sarayı için çalışmaların başlamasında önemli katkıları olan Başkan Ayhan, Başsavcı Kuş'a proje hakkında brifing verdi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un Akçakale temasları, yemeğin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

