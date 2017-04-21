Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 97-71 yenen Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Özellikle Hasan Emir Gökalp ve Erkin Şenel, bugün aldıkları süreleri çok hak ettiler ve iyi bir oyuncu olma potansiyeli taşıdıklarını gösterdiler." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Filipovski, maça çok rahat başladıklarını söyledi.



Bunun sonucunda rakip takıma ilk devrede çok kolay sayı şansı tanıdıklarını belirten Filipovski, "Bugün ile alakalı kazancımız, genç oyuncularımızın kazanımı oldu. Özellikle Hasan Emir Gökalp ve Erkin Şenel, bugün aldıkları süreleri çok hak ettiler ve iyi bir oyuncu olma potansiyeli taşıdıklarını gösterdiler." diye konuştu.



Banvit'in genç oyuncularından Şenel de "Bütün maçlarımıza ayrı ayrı konsantre olarak hazırlanıyoruz. Bu maça da aynı konsantreyle hazırlandık. İlk yarıda bunu gösteremesek de ikinci yarıdaki performansımızla maçı kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler cephesi



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim de FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Banvit'e başarı dileklerinde bulundu.



Rakiplerinin Avrupa'da kupa kazanacak güçte olduğuna işaret eden Sevim, şunları kaydetti:



"Umarım ülkemize kupayı getirirler. Bunu yapacak kapasitede olduklarına inanıyorum. Bunu, ligde yaptıkları ve Türkiye Kupası'nı kazanmaları ile gösterdiler. Orada da o konsantrasyonda olacaklarına eminim. Maçın ilk yarısında başa baş mücadele ederek, iyi bir oyun sergiledik ama oyuncumuz iki teknik faul ile oyun dışı kalınca ikinci yarı istediklerimizi sergileyemedik."