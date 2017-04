Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında TOFAŞ'a 85-75 yenilen Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in başantrenörü Can Sevim, oyuncularının ellerinden geleni sahaya yansıttığını söyledi.



Banvit karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Sevim, "Maçın başından sonuna kadar hep içindeydik. Birkaç top kaybı ve yanlış şut tercihleri maçı kaybetmemizi sağladı. Matematiksel olarak ligden düştüğümüz bir konumda oyuncularım ellerinden geleni yaptı, bunun için onlara minnettarım. Kalan maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yaparak sonunu getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



TOFAŞ cephesi



TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, iyi oynayarak kazandıklarını dile getirdi.



Rakiplerinin ligden düşmesi nedeniyle teknik olarak maç üzerine konuşacak çok fazla şey olmadığını dile getiren Ene, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in her zaman saygın bir rakip olduğunu vurguladı.



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ligden düşmesini sadece Ankara basketbolu için değil Türk basketbolu için de kayıp olduğunun altını çizen Ene, şunları kaydetti:



"Oyuncularım iyi konsantre oldu ve kazanmak için yeterli basketbolu oynadı. Kolej'in Ankara ve Türk basketbolunda çok önemli yeri var. Ligden düşmeleri, Ankara basketbolu adına da Türk basketbolu adına da üzüntü verici. Yaşadıkları olumsuzluklar, onları çok etkiledi. Şahsım adına söylüyorum, Kolej'i her zaman saygın ve değerli bir rakip olarak gördüm. İyi yerlerde olmaları Türk basketboluna da katkı sağlar. Şehrin ve camianın da sahip çıkmasıyla en kısa zamanda daha güçlü bir şekilde değerli yerlerini alacaklardır."