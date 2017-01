Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 39 sayı farkla 102-63 yenen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında çok iyi oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maça istedikleri gibi başladıklarını, Göksenin Köksal ve Sinan Güler ikilisiyle rakip takımın oyun kurucularına baskı yaptıklarını belirterek, "Onları, oyun düzenlerinin dışına ittik. İkili sıkıştırmalarla kolay şut imkanı vermedik. Hızlı çıkmayı başardık ve hücumda mükemmel oynadık. Burada maça iyi başlayan Sinan Güler kadar diğer kısalarımızın da oyunu iyi yönlendirmesi ve uzunlarımızdan iyi performans almamız hiç kimsenin beklemediği farklı bir galibiyeti ortaya çıkardı. Kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde sıralamaya bakınca play-off şanslarının fazla olmadığını ama buna rağmen her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirerek, "Matematik olarak şansımız sürdüğü sürece pes etmeyeceğiz. Şansımız kalmasa bile Galatasaray Odeabank'ı temsil ettiğimiz için her maçta en iyisini vermeye çalışacağız. Farklı bir galibiyet oldu. Bugün ve yarınki sonuçlardan sonra inşallah perşembe günü Fenerbahçe'ye karşı Ülker Sports Arena'ya sonuncu olarak gitmeyiz ve o da bize ayrı bir motivasyon sağlar." diye konuştu.



Maccabi FOX cephesi



Maccabi FOX Başantrenörü Ainars Bagatskis, Galatasaray Odeabank karşısında kötü bir yenilgi aldıklarını belirtti.



Eksik oyuncuların takımı etkilediğini kaydeden Bagatskis, "Savunmada istikrarlı değildik. Galatasaray Odeabank boş şutlar buldu. Zaten son üç karşılaşmadır iyi oynuyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.