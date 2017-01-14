Basketbolda Maçın Ardından

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sahasında Yakın Doğu Üniversitesine yenilen Adana ASKİ'nin Başantrenörü Kaan Artun, "Şimdi diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz, ona göre kendimize yeniden bir rota çizeceğiz." dedi.



Artun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi iki haftadır sahadan galibiyetle ayrıldıkları için keyiflerinin yerinde olduğunu söyledi.



Maçı kazanmayı çok istediklerini kaydeden Artun şunları söyledi:



"İlk 8'de bitirip bitirmemeyle ilgili önemli bir maçtı. Kazanırsak ilk 8'i garantiliyorduk. Belki de bu bizde stres yarattı. Son haftalarda iyi oynarken bu maça böyle kötü bir başlangıç yapacağımızı ben de beklemiyordum. Ama sonradan toparladık. Kendimize geldik ve rakibimizi yakalamaya çalıştık.



Ama orada da bir takım şeyler istediğimiz sonucu almamıza engel oldu. Farkı 10 sayılara indirmiştik, Bentley'in 5 faul ile çıkması bizim için en kritik yerlerden biriydi. Belki o dakikalarda daha sağlam durabilseydik yakalayabilirdik. Sonra zaten elimizden kaydı maç. Üzgünüz, şimdi diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Bakalım ilk 8'de miyiz, Türkiye kupasına kaldık mı ona göre kendimize yeniden bir rota çizeceğiz."



- Yakın Doğu Üniversitesi cephesi



Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ise bundan sonraki ilk hedeflerinin 3 gün sonra oynayacakları Avrupa Kupası maçını kazanmak olduğunu söyledi.



Avrupa Kupası öncesi iyi bir maç oynadıklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Rakip takım 3 kısasıyla 55 sayı attı. Bu bizim beklediğimizden fazla oldu. Bizim aleyhimize konuşacağımız tek husus burası. Bizim açımızdan bu maçı seyretmek çok faydalı olacak. Avrupa Kupası öncesi bu maç bizim açımızdan güzel oldu." dedi.