Basketbolda Maçın Ardından

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13'üncü haftasında, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96 – 63 yenen Galatasaray'ın Başantrenörü Maljkovic, maçın ikinci yarısında iyi bir oyun sergileyerek galip geldikleri için mutlu olduğunu belirtti.



Maljkovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada ilk yarının zorlu geçtiğini dile getirdi.



Deplasmanda alınan galibiyetten mutlu olduğunu belirten Maljkovic, şöyle konuştu:



"Maçın ilk 20 dakikası çok zor oldu. Üçüncü periyottaki iyi oyunumuzu skora da yansıttık. Maçın genelinde üstün bir oyun sergiledik. Özellikle ikinci yarıda çok daha iyi oynadık. Pozitif olan şeylerden bir tanesi 52 ribauntla maçı tamamlamamızdır. Özellikle 12 hücum ribaundu olması önemli. Beni en çok mutlu eden ise takım olarak 29 asist yapmış olmamız. Bu bize hücumda zengin bir oyun oynadığımızı gösteriyor. Bu durumda beni mutlu etti."



Maljkovic, "Euro Cup" mücadelesi için Macaristan'a gideceklerini hatırlatarak, "Çok fazla çalışacak zamanımız yok, çünkü önümüzdeki hafta Pazartesi günü Macaristan'a gideceğiz. Orada Euro Cup maçımız var. Aynı şekilde orada da bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Tosyalı Toyo Osmaniye cephesi



Tosyalı Toyo Osmaniye Başantrenörü Ömer Buharalı, galip gelemedikleri için üzgün olduğunu belirtti.



Rakibi kutladığını kaydeden Buharalı, "İki devrede iki farklı takım gibi oynadık. Üçüncü periyottaki savunma hatalarımız, kendi yaptığımız basit hatalar, rakibin cezalandırmasıyla farka dönüştü. Korkunç bir yüzdeyle oynadık. Yüzde 18 ile 3'lük attık. Yüzde 54 ile 2'lik attık. Faul yüzdemiz de aynı şekilde korkunçtu. Böyle olunca Galatasaray gibi büyük bir takıma kaybediyorsunuz. Üzgünüz, daha iyisini yapabilirdik ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.