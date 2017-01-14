Basketbol: Toplu Sonuç

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta mücadelesi 5 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.



Her iki ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi



Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96



Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64



Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60



Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89



Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Final Gençlik-Nesine.com Eskişehir Basket: 61-82



İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediye: 80-59



Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Acıbadem Üniversitesi: 60-70



Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Türk Telekom: 73-98



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 64-57



Afyon Belediyespor-Pertevniyal: 106-70



Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 77-78