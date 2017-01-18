Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla sürecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 20 Ocak Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.



Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine deplasmanda 81-70 mağlup olmuştu.



Galatasaray Odeabank, yarın TSİ 22.15'te Mediolanum Forum'da yapılacak mücadelede, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile karşılaşacak. Ligde 6. galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta rakibini evinde 83-80 yenmişti.



Geride kalan 17 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes, yarın İspanya'da Barcelona Lassa ile mücadele edecek. İki takım arasında TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmaya Palau Blaugrana ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 72-68 galip ayrılmıştı.



Darüşşafaka Doğuş ise cuma günü Rusya'nın UNICS Kazan takımını ağırlayacak. İki ekip arasındaki karşılaşma, Volkswagen Arena'da saat 20.00'de oynanacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, Rusya'da oynanan ilk maçı 94-87 kazanmıştı.



Program



THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)



20.30 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)



22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)



22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank



23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes



20 Ocak Cuma:



20.00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya)



20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)



22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)