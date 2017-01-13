Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milos Koljensic (Karadağ)



Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 21, Sinan Güler 16, Micov 11, Daye 2, Pleiss 17, Tyus 5, Diebler, Schilb 7, Göksenin Köksal 8, Ege Arar



Zalgiris: Pangos 5, Milaknis 6, Westermann 10, Jankunas 14, Javtokas 3, Motum 18, Lima 8, Lekavicius 11, Ulanovas 4, Seibutis, Kavaliauskas



1. Periyot: 17-17



Devre: 40-34



3. Periyot: 65-57



Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-79 yendi.



Galatasaray Odeabank bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Zalgiris 11. kez mağlup oldu.



Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Fitipaldo ve Pleiss ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Ancak konuk ekip, Lekavicius ve Motum ile ürettiği sayılarla skoru denge getirdi ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.



İkinci periyodun ilk bölümünde sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında 8-2'lik seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 15. dakikaya girilirken durumu 25-19 yaptı. Zalgiris, Lima ve Motum'un basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile sayı bulmaya devam etti ve soyunma odasına 40-34 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına Fitipaldo ve Göksenin Köksal'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Galatasaray Odeabank, 24. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) çıkardı. Savunmada Motum ve Westermann'ı durdurmakta zorlanmasına rağmen hücumdaki etkili mücadelesini devam ettiren sarı-kırmızılı takım, son periyoda da 65-57 üstün girdi.



Son çeyreğe iyi başlayan Zalgiris, Lekavicius ve Jankunas ile bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı 1 sayıya (69-68) indirdi. Ancak daha sonra Sinan Güler'in skorer performansıyla tekrar mücadeleye ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, son dakikaya 82-75 öne girdi. Kalan sürede de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, maçtan 87-79 galip ayrıldı.



Galatasaray Odeabank'tan Fitipaldo 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, sarı-kırmızılı takımda Pleiss 17, Sinan Güler de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Motum 18 sayıyla öne çıktı.



Taraftarlardan teröre tepki



Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde açtıkları pankartlarla teröre tepki gösterdi.



Tribünde üzerinde, "Fethi Sekin'iz, Ömer Halisdemir'iz, hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açan taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, açtıkları pankartla önceki yıl hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Sefa Kalya'yı andı.