Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, evinde konuk ettiği Khimik'i 77-70 mağlup etti.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Janusz Calik xx, Luka Kardum xx, Marius Ciulin xx



Pınar Karşıyaka: Petway xx 2, Muhammed xxx 12, Egemen xx 4, Green xx 12, Brown xx, Ponitka xxx 8, Owens xx 9, Alp xxx 13, Soner xx, Summers xx 17



Başantrenör: Nenad Markovic



Khimik: Smith xxx 25, Love xx 14, Bejerano xx 3, Riabchuck xx 1, Prokopenko xx, Petrov xx 6, Koniev xx 10, Antypov xx 6, Sydorov xx 5



Başantrenör: Vitaly Stepanovski



1. Periyot: 22-13 (Pınar Karşıyaka lehine)



Devre: 34-26 (Pınar Karşıyaka lehine)



3. Periyot: 56-48 (Pınar Karşıyaka lehine) - İZMİR