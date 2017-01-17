Başkentteki Silahlı Kavga

Ankara'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 11 Ocak'ta Yenimahalle ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.F.S, A.U, M.Ş, K.Y. ve N.Ö. tutuklandı. Tutuklanan A.F.S'nin cinayet silahıyla yakalandığı öğrenildi.



Diğer şüpheliler, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet yetkilileri, olayla ilgili A.K. ve H.A'nın arandığını bildirdi.



Yenimahalle ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde 11 Ocak'ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, göğsünden silahla ağır yaralanan M.Ç, kaldırıldığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, U.D. ve O.Y.A. yaralanmıştı. Yaralılar da aynı hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.