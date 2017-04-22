Başkentte Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kutlu Doğum ve Birliktelik Gecesi" programı düzenlendi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, "Kutlu Doğum ve Birliktelik Gecesi Programı" gerçekleştirildiği bildirildi.



Ulus Yüzüncü Yıl İş Merkezi Konferans Salonu'nda, İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunması ve "Hazreti Muhammed" konulu sunumla devam etti.



Programda, ilahiler okundu ve semazen gösterileri sergilendi.



Program hatim duası ile sona erdi.