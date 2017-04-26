Başkentte "Haşere" Mücadelesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, teknolojik cihazlar ve sağlığa zararı olmayan ilaçlarla, insan sağlığını tehdit eden üreme dönemindeki haşerelerin çoğalmasını engelliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı uzman ilaçlama ekipleri tarafından sivrisinek, karasinek, bit, kene, tahta kurusu, hamamböceği, fare gibi insan sağlığını tehdit eden canlılara yönelik ilaçlama yapılıyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Bircan, sıtma, tifo, kolera, kırım-kongo hemorajik ateş ve kuş gribi gibi hastalıklara neden olan haşerelerin yok edilmesi için 318 bin hektarlık alanda, 200 kişilik mobil ve yaya ekipler ve 23 araç üstü son teknoloji ürünü makineyle müdahale ve mücadele çalışmaları yapıldığını bildirdi.



Özellikle şubat, mart ve nisan aylarında kapalı alanlarda sivrisinek larvalarına karşı mücadele verdiklerini belirten Bircan, "Bu çalışmalarımız sırasında doğal dengenin bozulmaması için de gayret ediyor ve kimyasal ilaçlar kullanmamaya özen gösteriyoruz. Alternatif olarak da güvenlik sınırı yüksek, biyolojik ve büyüme hormonları uygulamalarına ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.



Bircan, "Coğrafi Otomasyon Sistemi"ne entegre edilen 15 bin üreme alanının, uydu haritası üzerinde işaretlendiğini ve buna göre ilaçlama çalışması yaptıklarını kaydetti.Bircan, açık alanların yanı sıra konutlarda ve iş yerleri gibi kapalı alanlarda da haşere üremesi olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Vatandaşlardan şikayet gelmesi halinde de ekiplerimiz, rahatsızlık veren tüm 'kent zararlıları'na karşı, ev ve iş yerlerinde düşük bir ücret karşılığında ilaçlama yapıyor. Haşere konusundaki her türlü sıkıntıda, '384 66 10, 384 66 11 ve 384 66 12' numaralı telefonlarla 7/24 irtibat kurularak randevu alınabilir. Kullandığımız ilaçlar, insan sağlığına zarar vermez ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır."