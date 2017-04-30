- Başkent'te yangın paniği



ANKARA - Başkent'te iddiaya göre madde bağımlısı şahısların neden olduğu yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri metruk binadaki yangına anında müdahale ederken, olayda ölen ya da yarlanan olmadı.

Yangın, saat 15.30 sırlarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın en üst katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, yangına metruk binayı kullanan madde bağımlısı şahısların neden olduğu iddia edildi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızılmak Caddesi trafiğe kapatıldı.(AUÖ-