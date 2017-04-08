Başkent'te Park Halindeki Otomobil Kundaklandı

Ankara'da bir apartmanın otoparkında kundaklanan otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Aracı kundakladığı iddia edilen şahsın annesi, oğlu ve eski kocasıyla ilgili serzenişte bulundu.



Olay, saat 21.00 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi üzerinde bulunan 19 numaralı apartmanın kapalı otoparkında bulunan Naime Aktaş'a ait 01 B 0990 plakalı otomobilde yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören Aktaş, fenalık geçirirken oğlu Hasan Aktaş da durumu ilgililere bildirdi. Hasan Aktaş, otomobilin yanına inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, fenalaşan Naime Aktaş'ı ambulansa alarak ilk yardımda bulundu. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.



Araç sahibi Naime Aktaş'ın oğlu Hasan Aktaş, otomobili husumetli oldukları Yılmaz C.'nin kundakladığını iddia etti.



Annesinin yangını fark ettiğini söyleyen Aktaş, "Evde oturuyorduk. Bir anda aracımı yaktılar. 2-3 saat önce buraya gelmişler, ondan sonra yakmışlar. Annem, 'Yanıyor, yanıyor' diye bağırmaya başladı. Bir anda kendimi arabanın yanında buldum, söndürmeye çalıştım. Görevliler de gelene kadar bir nebze söndürdük. Yakan kişinin adı Yılmaz C., daha önceden bir davamız var. Bu çocuğun annesi bizim yanımızda kalıyor" şeklinde konuştu.



Aracı yakan kişinin annesi olduğunu söyleyen Melek Divrikli, "Ben yakan çocuğun annesiyim. 2 senedir bu insanlar bana sahip çıktı diye böyle davranıyor. Biri de benim eski kocam. Boşandım, davam bitti, hala benim peşimi bırakmıyor. Uzaklaştırma cezası da var" dedi. - ANKARA