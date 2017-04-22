Başkent Şehidini Uğurluyor

Şırnak'ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor.



Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazına şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılıyor.



2 yıldır Şırnak'ta görev yapan Kaya'nın eşi Nuray Göçmen Kaya'nın Ankara'da öğretmenlik yaptığı ve 15 aylık Arda Yiğit isminde oğlunun olduğu öğrenildi. - ANKARA