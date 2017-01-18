Başken Zabıtasının 2016 Bilançosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında "iş yeri, mesken ve araç" başlıkları altında toplam 230 bin 966 denetim gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent zabıtası, 2016'da benzinlikler, LPG istasyonları, sıhhi müesseseler gibi çok sayıda ve çeşitli iş yerinde yoğun denetimler gerçekleştirirken, seyyar satıcılar ve dilencilerle de mücadele etti.



Daire Başkanlığınca kent içi ulaşımda önemli yer tutan özel toplu taşıma araçlarından, ruhsatlı minibüsler, özel halk otobüsleri, servis araçları, ticari taksiler, hafriyat kamyonları, otopark işletmeleri, nakliye araçları, sebze-meyve kamyonları, şehirler arası otobüsler ve korsan araçlara yönelik toplam 72 bin 386 denetim gerçekleştirildi. Büyükşehir zabıtası, bu denetimlerde, kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan ticari araçlara 1 milyon 161 bin lira para cezası uyguladı.



Bu miktarın 1 milyon 21 bin lirasını kurallara uymayarak çevreyi kirleten hafriyat kamyonları ile iş makinelerine kesilen cezalar oluşturdu. Bu araçlar 19 bin 771 kez denetlenirken, bin 227 hafriyat kamyonuna da geçici park yaptırımı uygulandı.



ALO 153 Mavi Masa ve Büyükşehir Zabıta Dairesi'ne, ruhsatlı minibüslerle ilgili 17 bin 618, özel halk otobüsleriyle ilgili 278, servis araçlarıyla ilgili bin 921, ticari taksilerle ilgili bin 797, hafriyat kamyonlarıyla ilgili 664, otopark işletmeleriyle ilgili bin 274 ve şehirler arası otobüslerle ilgili bin 16 şikayet ulaştı.



Zabıta Daire Başkanlığı, bu şikayetler doğrultusunda 409 ruhsatlı minibüs, 13 özel halk otobüsü, 50 şehirler arası otobüs, 11 korsan araca da geçici park yaptırımı cezası verdi.



19 otopark mühürlendi



Büyükşehir zabıtası, Ankara'da yasa ve yönetmeliklere uymadığı gerekçesiyle 30 iş yerini de mühürledi. Zabıta tarafından mühürlenen bu iş yerlerinden 19'unu, otopark işletmeleri oluşturdu.



Çevre ve hava kirliliği denetimleri kapsamında yaklaşık 27 bin mesken ve iş yerine 80 bin Türk Lirası para cezası kesen zabıta ekipleri, toplumun huzuru ve sağlığı için yasal yetkilerini kullanarak, bir yılda bin 567 gayrisıhhi müessese, 164 benzin istasyonu, 20 LPG istasyonu, 25 bin 379 reklam tabela ve totem, 84 bin 233 bez afiş, 3 bin 422 otobüs yazıhanesi, bin 371 büfe ve 198 umumi tuvalet denetimi yaptı.



Büyükşehir zabıtası, büyük market ve gıda toptan depolarının da aralarında bulunduğu sıhhi müesseselere yaptığı 7 bin 735 denetimde de 131 bin 408 lira peşin para cezası yazdı. Bu kapsamdaki iş yerlerine 315 bin TL peşin para cezası uygulandı.



Seyyar satıcı ve dilencilerle mücadelesini de sürdüren Zabıta ekipleri, 2 bin 118 seyyar satıcıya 13 bin, 5 bin 483 dilenciye de 572 Türk Lirası peşin para cezası uyguladı.



Toplam 1 mi·lyon 556 bi·n lira para cezası kesildi



Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında "iş yeri, mesken ve araç" başlıkları altında toplam 230 bin 966 denetim gerçekleştirirken, bu denetimlerde eksiklikleri tespit edilen mesken, araç ve iş yerlerine toplam 1 milyon 556 bin Türk Lirası peşin para cezası uyguladı ve tahsilatını gerçekleştirdi.