Başkan Yılmaz'dan Ak Kadınlara Teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kadınlarının Samsun'daki referandum başarısında önemli rol oynadıklarını belirterek, "Başarının en büyük mimarı kadınlarımız" dedi.



AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, ilçe kadın kolları başkanları ile bir araya gelerek referandum pastası kesti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel'in de yer aldığı programda Başkan Yılmaz, kadınları başarının mimarı olarak tanımladı ve bir kez daha yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



"Aldığımız sonuç bütün yorgunluğumuza değdi"



Kadınların ev ev, mahalle mahalle dolaşarak anayasa paketini anlattıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Gece demediniz gündüz demediniz evinizi, işinizi, çocuklarınızı, eşinizi bırakarak kutlu davamız için çalıştınız. Samsun'da yüzde 63,6'lık başarı oranındaki en büyük pay sizlerin. Aldığımız sonuç inanıyorum ki bütün yorgunluğumuza değdi. Sizlerin nezdinde tüm kadınlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Yılmaz son olarak, "2023, 2053 ve 2071" hedefleri için var güçle çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN