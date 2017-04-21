Başkan Yılmaz, Başbakan Yıldırım ile Görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Başbakan Yıldırım, referandumda yüzde 61.87 oy oranıyla güçlü bir şekilde "evet" diyen Ordu'ya teşekkürlerini iletti.



Başbakan Binali Yıldırım'la gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Enver Yılmaz, "Sayın Başbakanımız, Ordulu kardeşlerimizin 16 Nisan'da yapılan referandumda verdikleri destekten dolayı memnuniyetini ifade ederek selam ve teşekkürlerini ilettiler. Başbakanımız Binali Yıldırım ile yarım saat gerçekleşen görüşmemizde Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduk. Başbakanımız, Büyükşehirimizin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirmiş olup, hükümet olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini söyledi. Başbakanımıza ve hükümetimize ilimizdeki yatırımlar için sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Kendileri de, Ordulu hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler" diye konuştu. - ORDU