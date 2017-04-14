Başkan Yavaş Taksici Esnafına Verdiği Sözü Tuttu



Sındırgı'lı Taksiciler postane yanına kurulan yeni duraklarına taşındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş çalışmalar yürütülürken taksici esnafına yeni durağın belediye tarafından yapılacağı sözünü vermişti.

Sındırgı Belediyesi Kademe Biriminde üretilen nostaljik taksi durağı PTT yanındaki yeni yerine yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mini tören ve taksiciler tarafından yapılan lokma hayrı ile taksi durağı hizmete açıldı.

Açılış kurdelesini kesen başkan Yavaş"Sındırgı'mızı hep birlikte geliştirelim, pastayı büyütelim ve herkes bundan faydalansın istiyorsak işte Esnaf odası, siyasi partiler, belediye, kaymakamlık, STK'lar hep birlikte ortak amacımız var, bu memleketi büyütmek. İşte onun için taksici kardeşlerimiz bizim cefamızı çektiler biraz. Ayakta durdular. Biz de söz verdiğimiz gibi taksi durağımızı yaptık. Buraların çevre düzenlemesi ile birlikte de şıkır şıkır bir mekan olacak. Bu amaç şahsa hizmet değil. Şehre bir değer kazandırmak. Bu konuda destek veren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Kademe birimimiz çalışıyor. Taksi durağımızı yaptılar. Meydanda bulunan dükkanlarımızın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını da esnafımızla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Daha güzel bir Sındırgı'yı hep birlikte inşaaa ediyoruz. İlçemize yeni bir güzelliği daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taksicilerimizin yaptığı çalışmalara turizm bölgesine yakışır bir şekilde arabalarını onlar yeniliyor, bizler de yeni bir durak ile onlara güzel bir ortam sağlamış olduk. Rabbim bereketli kazançlar versin. Kazasız belasız helalinden bol kazançlar versin. Hayırlı ve uğurlu olsun kendilerine."dedi.

Başkan Yavaş'a teşekkürlerini ileten taksiciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar. Başkan Yavaş açılış sonrasında taksici oldu, müşteri taşıdı ve tüm taksici esnafı ile birlikte konvoy yapıldı.