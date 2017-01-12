Başkan Uyar, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Bafra ve Alaçam'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Uyar, ilçedeki Anneler Parkı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda, göreve geldiği günden bu yana ilçede birçok projeye imza attıklarını söyledi.



Dinlenme alanı ve gözlem merkezi şeklinde alanlar oluşturarak Samsun'daki Amisos Tepesi gibi merkez oluşturmaya çalıştıklarını belirten Uyar, şehrin içinden geçen Uluçay Deresi'nin ıslah edilmesiyle ilgili proje yürütüldüğünü anlattı.



Alaçam ile Bafra arasında Samsun-Sinop karayolundaki Gökçeboğaz mevkisinde organik pazar kurma projeleri olduğunu bildiren Uyar, "Proje sayesinde ürettikleri organik ürünleri pazarlayarak vatandaşımızın ekonomik gelir elde etmesini sağlayacağız. Ayrıca şehrimizin yöresel ürünlerini de tanıtacağız." dedi.



Kızlan Mahallesi'nde dört lojmanı olan binaları bulunduğunu ifade eden Uyar, "Bu binada tadilat gerçekleştirerek doğa yürüyüşü yapan misafirler ve bölgede çalışan ekipler için konaklama alanı oluşturacağız. Yine aynı mahallemizde doğa evleri oluşturma projemiz var. Geyikkoşan bölgemizde Alaçam'da konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 civarında bungalov ev yapacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da Geyikkoşan yürüyüş, spor alanları ve park alanlarından oluşan dinlenme yerleri sahil şeridi projemiz de en kısa zamanda hayata geçirilecek." diye konuştu.



Toplantıya Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı.