Başkan Tankut: "Traore Takımda Kalacak"

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, mevcut tesislerin bulunduğu alanların Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devri konusunda ön protokol yapıldığını açıkladı.



Kulüp binasında basın açıklaması düzenleyen başkan Tankut, Karabük Valisi Mehmet Aktaş ile dün son görüşmeleri yaparak ön protokol yaptıklarını kaydederek, "Karademir Karabükspor'un şuan ki tesisin daha öncede konulduğu gibi yan tarafta bulunan hastanemize devri söz konusuydu. Mehmet Ali Şahin'nin de başkanla konuşun sorunu çözün demişti. Tesis yapılırsa Karabük'ün ihtiyacı için burayı terk edebileceklerimizi söylemiştik. Belli bir noktaya geldi. Protokolü yaptık. Burada hem idari, hem de yönetim binasını statta çözeceğiz. Haziran veya yaz sezonuna kadar idari ve yönetim ile localar bitmiş olacak. İdari ve yönetim stadın içerisinde çözmüş olacağız. Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un Yazıköy köyünde bulunan yerde çok ciddi çalışması var. 25 dönüm üzerinde başlayan arazi çalışması vardı, orada bir tane sentetik saha var, bu dönüm 50'ye kadar çıktı. O arazi şuanda 70 dönüme çıkartıldı. 70 dönüm arazi içerisinde bir tane sentetik saha, iki tane çim saha, kamp eğitim merkezi, soyunma odası binası seyirci tribünü yapılması için protokol yapıldı. Karabükspor yönetim kurulu da mevcut yerlerin bırakılmasını bir şart verdi, o da Kardemir Karabükspor'a bir tesis yapılması şartıydı. Bunun için tesisleşme önemli. Biz şuanda hep söylüyoruz ama Karabük bunun farkında değil. İstanbul'da 5 takım, Ankara'da 2 takım, Antalya'da 2 takım var. 9 takım ve 3 şehri düştüğümüzde plakamız olan 78 şehir kalıyor. 78 şehir içerisinden 9 takım var. Dolayısıyla 12 şehrin 18 tane takımı var, Karabük'te bunlardan bir tanesi. Fakat biz hala bu değerin farkında değiliz. 3,5 milyonluk İzmir'in süper ligde takımı yok, 3-4 milyonluk bir Adana'nın takımı son sırada, 12-13 yıldır orada da yoktu. 1 milyonun üzerinde birçok şehirde süper lig takımı yok. Ama 116 bin nüfuslu Karabük'te süper ligde takımımız var. Bu takımın kıymetini anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalyaspor'a kullanılmak üzere 50 milyon değerindeki bir yatırımı bağışladı. O yatırım Avrupa'nın birçok takımında olmayan yatırım. Aynısını Alanyaspor başkanı iki ay sonra Alanya'ya da aynı projenin temeli atılıp bitecek diyor. Biz hala burada bir saha iki saha tartışması yapıyoruz. O bakımdan hem yetkililerin Vali beyin, milletvekillerin onlar bunun farkında ama tabandaki vatandaşında bu değerin farkında olarak Kardemir Karabüksor'a sahip çıkması gerekiyor" dedi.



"Tek Silahımız 13 bin kişilik stadımızın dolması"



Şu anda Süper Lig'de olduklarını ve burada da kalıcı olmaları için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Tankut, "Geçen seneden beri tabiri caiz ise yalvarıyoruz. 15 günde 1,5 saatini bize ver diyoruz. Tek isteğimiz tek silahımız olan 13 bin kişilik stadımızın dolması. Elimizde başka güçlü bir silahımız yok. O tribünler boş kaldığı sürece biz hiç kimsenin üzerinde hakimiyet kurma şansı yakalayamayız. Bu bakımdan o tribünler 13 bin kişiyle dolacak ki biz de kalıcı olalım. Havaalanı yok, otel yok, küçük bir şehir oluşundan dolayı futbolcu getirmekte de zorlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Transfer çalışmaları"



Başkan Tankut, ligin ilk yarısında 25-26 puan altında kaldıkları için transfer düşündüklerini de belirterek, "Ligin ilk yarısında 18 puanda kalınca biz de ister istemez transfer noktasında adım atmak zorunda kaldık. Çünkü ara transferin zorluğunu biliyoruz. Hiç kimse elinde oynayan futbolcusuna, hadi git Kardemir Karabükspor'a demiyor veya ben orada 17 maç oynadım beni bırakın da Kardemir Karabükspor'a gideyim demiyor. Bu sefer oynamamış, orada yer bulamamış, hocasıyla, yönetimiyle ben gidip oynamak istiyorum diye futbolcularla oluyor bu. Bu sadece Kardemir Karabükspor için değil ara transferde her takım için geçerli olan bir olay. Ama yinede ince eledik, sık dokuduk, imkanlarımızı ortaya koyduk. O imkanlar içerisinde neler yapabileceğiz noktasında almış olduğumuz kararlarla Dinamo Kiev'den kaleci Rybka'yı transfer ettik. Alanya ile yaptığımız hazırlık maçında 45 dakika oynadı, nereden bulundu diye birbirine bakıldığı bir ortamda sakatlanması sonucu Ankara'da tedavi görüyor. İyileşmesi için 6-8 hafta gibi bir tarih veriliyor. Ama büyük ihtimal 4 hafta sonra yetişecek diye umut ediyoruz. Yevhen Seleznyov diye Shakhtar Donetsk'ten bir santrafor aldık. Kendisinin kariyeri iyi, gol vuruşları çok iyi. Bizde Yatabare var. Çok faydalı işler yapıyor ama golde çizgiyi geçmeyince gol olmuyor. Bir de Afrika kupası var ve en az 3-4 hafta olabileceği düşüncesinden de oraya bir santrafor transfer ettik. Şuan ki görüntüler iyi. İnşallah saha içerisinde de şuan ki görüntüler gerçekleşir ve sorunumuza çare olur diye umut ediyoruz. Sağ bekte Hakan Aslantaş'ı Gaziantepspor'la yarı devrelik bir süreçle ilgili kiraladık. Romanya'dan Astra Giurgiu takımının sağ beki Cristian Sapunaru ile görüşmeler devam ediyor. Belli bir noktaya geldik. Kendisi kulüple ilgili sorunlar yaşadı fakat her an bitebilecek durumda. Yine Dinipro takımından 22 yaşında kanat oyuncusu Biliznichenko var. Büyük bir ihtimalle pazartesi günü o da Türkiye'ye gelmiş olacak" dedi.



"Traore takımda kalacak"



Takımın lokomotif oyuncularından Traore'nin daha önce takımdan ayrılmak istediğini ancak daha sonra takımda kalacağını kendilerine de ilettiğini de kaydeden Tankut, "Traroe'nin bir çocuğu hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarını yanına alarak çocuklarının eğitimi için yurt dışında oynamak istediğini söylemişti. Katar'dan teklif geldi. O teklife karşı biz teklif verdik. Arkasından resmi olmamakla beraber Çin'den de teklif geldi. En son kendisi bir kaç gün önce döneceğini ve oynamak istediği söyledi. Bizim lisanlı futbolcumuz o bakımdan şuan itibariyle transferi durdurmuş olduk. Önümüzde 14-15 günlük bir süre var. Kendisinin tekrar transfer talebi olursa elimizde alternatif çalışmalar var" diye konuştu.



Basın açıklamasının ardından Karabük TSO Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından tesis önünde kurban kesimi yapılarak futbolcular alkışlarla Akhisar Belediyespor maçı için stada uğurlandı. - KARABÜK