Başkan Sözlü, Cezasının Onandığı Iddialarını Yalanladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, aldığı 5 yıl hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde onandığı iddialarını yalanladı. Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Başkan Sözlü'nün cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde onandığını ve yakında Sözlü'nün tutuklanacağını iddia etti.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü meclis toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sözlü, iddialarla ilgili, "Daha evraklarımız oraya ulaşıp ulaşmadığı bile belli değil. Türkiye'de diğer belediye başkanlarının da bana yöneltilen suçlamaların on, yüz katının davaları sürüyor. Benim bir davam var. Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının da onlarca davası var. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Bir söz var, 'köpekler istedi diye atlar ölmezmiş.' Öyle bir şey yok. Bunların trolleri bir sürü. Ben mücadele adamıyım" dedi.



(Nuri Pir/İHA)