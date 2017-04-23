Başkan Seyfi Dingil Basketbol Camiasını Ağırladı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüp Kızlar (U-16) Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları için kente gelen basketbol camiasını ağırladı.



Başkan Seyfi Dingil tarafından İskenderun Down Cafe'de verilen yemeğe, Türkiye Basketbol Federasyon temsilcileri Rafet Demir ve Mehmet Gürbüz, Basketbol Hatay İl Temsilcisi Banu Özdemir Mursal, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, Belediye Meclis Üyesi ve İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman ile karşılaşmaları yöneten hakemler katıldı.



Basketbol Hatay İl Temsilcisi Banu Özdemir Mursal, verdiği destek ve misafirperverlikten dolayı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür etti. - HATAY