Başkan Savaş Arı Yetiştiricileri Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

HATAY ARICILIK SEKTÖRÜNDE MARKA OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye arıcılık sektöründe, gelişen illerden biri olan ve arı üreticileri, bal üretimi bakımından hatırı sayılır bir yere sahip Hatay'da gerçekleştirilen toplantı, yönetim kurulu faaliyet raporlarının, birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda hazırlanacak faaliyet raporlarının, üretimin arttırılması hususunda izlenecek yolların görüşüldüğü kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve merkez birliği delege seçimiyle devam etti.

Arı Yetiştiricileri Birliği Olağan Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Savaş, ''Arıların, ekolojik dengenin korunması açısından büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Doğaya ve dünyaya denge getiren, vitamin deposu olan ve sağlığımıza büyük katkı sağlayan arıları yetiştiren arıcılarımızın birbirlerine karşı saygılı ve çalışkan olmaları mutluluk verici. Bu kongreyi kim kazanırsa, onlar için hayırlısı olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN ARICILIK SEKTÖRÜNE GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ

Başkan Savaş konuşmasının devamında, "Belediye Başkanı olarak bizim görevimiz sizlere en iyi şekilde hizmet edebilmektir. Hatay'da arıcılığın gelişimine destek sunmak amacıyla arıcılık yapılan bölgelerde aydınlık alanlar oluşturmak amacıyla güneş paneli desteği sağlayacağız. Kongrenin şehrimize, ülkemize ve tüm arı yetiştiricisi arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim" dedi.