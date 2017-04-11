Başkan Pekdaş'tan Malatya'da 'Hayır' Turu

Referanduma sayılı günler kala CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine Malatya'ya giderek 'hayır' çalışması yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sandıktan hayırlı bir sonuç çıkacağını söyledi.



Referandum çalışmaları kapsamında Malatya'ya giden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP Malatya İl Örgütü'nün hazırladığı program doğrultusunda kenti adım adım turladı. Kente gelişinde Malatya Havaalanı'nda il başkanı Enver Kiraz ve partililerce karşılanan Başkan Pekdaş, geceyi Malatya merkezde geçirdi. İki günlük ziyaret kapsamında ilk gün çalışmalara Konak'ın kardeş belediyesi Hekimhan'dan başlayan Başkan Pekdaş'ı burada Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları karşıladı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il kadın kolları başkan Güllü Tuncer'in rehberliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Pekdaş'a Malatyalıların ilgisi yoğundu.



"Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı"



İlk olarak CHP Hekimhan İlçe Başkanlığında partililerle buluşan Pekdaş, burada referandum da oylanacak anayasa değişikliğine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Halk oylamasına sunulacak düzenlemede cumhurbaşkanının istediği kadar yardımcı seçebildiğini belirten Pekdaş, "Bu düzenlemede cumhurbaşkanının yardımcı sayısı belli değil, bütün niteliği de milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması. İlkokul mezunu bir kişi milletvekili seçilebiliyor. Dolayısıyla cumhurbaşkanı yardımcısının da ilkokul mezunu olması yeterli. Yardımcı cumhurbaşkanına vekalet edebiliyor. Vekalet sadece cumhurbaşkanı ölünce olmuyor, yurt dışına gittiğinde de yardımcısı vekalet edebiliyor. Diyelim ki cumhurbaşkanı yurt dışına çıktı ve geri dönemedi bu sefer ne oluyor? Halkın seçmediği bir vekil aynen yasada da dediği gibi cumhurbaşkanının bütün yetkilerine haiz oluyor. İktidar partililer 'Böyle bir şey yok' diyor. Bu açıklamayı yapanlar yazılanı da okumuyor. O yüzden bizlerle birlikte televizyona da çıkamıyorlar. Çünkü bunu anlatabilecek cesaretleri yok. Hani nerede milletin iradesi? En çok köşeye sıkıştıkları noktalardan bir tanesi de bu; cumhurbaşkanlığı yardımcısı konusu" dedi.



Başkan Pekdaş ve beraberindekiler daha sonra ilçeyi gezerek esnafla buluştu. Pekdaş, ilçenin önemli değerlerinden biri olan tarihi Taş Han'ı da ziyaret etti.



"Hayırlı bir gelecek için çalışıyoruz"



Daha sonra Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'ne giden Başkan Pekdaş ve beraberindekiler burada yöresel lezzetlerden oluşan öğle yemeğinde bölge halkıyla buluştu. Belde belediyesiyken Bütünşehir Yasası kapsamında kapatılarak mahalleye dönüştürülen Güzelyurt'ta kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür eden Pekdaş, "Burada hayır çalışmasının yanı sıra birlikte olmanın, bir arada olmanın coşkusunu da yaşıyoruz. Aynı sofranın etrafında lokmaları paylaşıyoruz. Birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın coşkusunu yaşıyoruz ve Türkiye'de hayırlı bir gelecek olsun istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek enerjimizi de, azmimiz de, kararlılığımız da var. Bu referandum sürecinde bunu yaşadık. Bir birimize iyi geldik. Bu duyguları çoğaltmak istiyoruz. Bugün bize sofralar kurdunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Aranızda olmak benim için bir mutluluktu. Türkiye'nin de tıpkı bu masa gibi güzelliklerle dolu olmasını diliyorum. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.



Sandığa gidin çağrısı



Malatya programının ilk gününde çalışmalarını Hasançelebi, Kocaözü ve Girmana Mahallelerine giderek sürdüren Başkan Pekdaş, burada da Malatyalılarla buluştu. Ziyaret ettiği her mahallede büyük ilgiyle karşılanan Başkan Pekdaş, vatandaşlara anayasa referandum unda 'hayır' oyu kullanmaları çağrısında bulundu. Malatyalıların 16 Nisan'da yapılacak oylamayla ilgili sorularını da yanıtlayan Pekdaş, sandıktan hayırlı bir sonuç çıkacağına inandığını belirtti. Pekdaş, Türkiye'nin geleceğini düşünen herkesin sandığa gitmesini istedi. Başkan Pekdaş akşam da il yönetimiyle yemek yedi. Yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı. - MALATYA